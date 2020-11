Assegnato a un giovane laureato della “d’Annunzio" il premio internazionale "Mars City Design 2020" della NASA

E’ l’architetto Giuseppe Calabrese, laureatosi alla “d’Annunzio” il vincitore del prestigioso e avveniristico premio internazionale "Mars City Design 2020", (sezione Marschitecture), sponsorizzato dalla NASA.

L’architetto Giuseppe Calabrese si è laureato sotto la guida del professor Carlo Varagnoli, Ordinario di Restauro presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”, con una tesi su "L'arte delle costruzioni a Loreto Aprutino: attraverso la conoscenza verso la Restaurazione", incentrata sulla conservazione dell'architettura in terra cruda a Loreto Aprutino. Si è poi stabilito in Australia, dove lavora in un quotatissimo studio professionale

"L’aspetto più interessante - commenta il professor Varagnoli - è che il sistema messo a punto dall’architetto Calabrese per sviluppare il progetto vincitore del premio internazionale “Mars City Design 2020”, riprende i fondamenti della tradizione appresi nella tesi in Restauro Architettonico, applicandoli alla realtà di Marte: muri in terra, volte nubiane, ecc. E’ un bell'esempio di quanto lo studio del passato possa guidare la visione del futuro".