Concorsi: Bandi per assunzioni alla Asl, si cercano 21 medici

In Abruzzo sono previsti tre "maxi concorsi" per 41 posti di lavoro a tempo indeterminato. Due riguardano il comune di Teramo, l'altro è relativo alle Asl che cerca 21 medici chirurghi da distribuire in tutta la regione a seconda delle esigenze. Per inviare le domande c'è tempo fino al 10 dicembre.

Il concorso nel dettaglio è mirato al reclutamento di 21 dirigenti medici con specializzazione in chirurgia generale. Tredici posti sono destinati all'Asl Avezzano - Sulmona - L'Aquila, quattro alla Asl di Teramo e 4 alla Asl Lanciano - Vasto - Chieti.

Gli interessati devono possedere una laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in chirurgia generale o equivalente o affine e l'iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici chirurghi. Di questi 21 posti, 6 per la Asl Avezzano - Sulmona - L'Aquila, 2 per l'Asl di Teramo e 2 per quella di Lanciano - Vasto - Chieti sono destinati a chi, dal 28 agosto 2015, ha un contratto di lavoro flessibile presso la Asl di competenza e abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2019, almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Le domande, da inviare entro il 10 dicembre, possono essere consegnate direttamente a mano all'Ufficio protocollo dell'azienda capofila o per PEC all'indirizzo avvisieconcorsi@pec.asl1abruzzo.it. I candidati, nella domanda, devono indicare specificatamente la Asl per la quale intedono concorrere.