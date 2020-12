A14. Venerdì chiusura notturna della stazione di Pescara Sud e traffico interdetto allo svincolo di Termoli

Nuove chiusure austostradali per ispezioni e lavori di pavimentazione. Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 22 di giovedì 3 dicembre alle 6 di venerdì 4 dicembre, sarà chiusa la stazione di Termoli, in entrata verso Bari. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Poggio Imperiale.

Sempre sulla A14, per consentire attività di ispezione dei portali segnaletici, previste in orario notturno, dalla mezzanotte alle 3 del mattino di venerdì 4 dicembre, sarà chiusa la stazione di Pescara Sud/Francavilla al Mare, in uscita per chi proviene da Bari. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ortona.