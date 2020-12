Le luminarie di Natale al tempo del Covid, discussione che divide in parte l’opinione pubblica

Qualche amministrazione locale ha deciso per il "Si" altre per il "No"; l'opinione pubblica è divisa. Taluni ritengo utile, comunque, sancire al solito le festività addobbando in maniera usuale le città, altri, invece, non consona al brutto momento che l'Italia e il mondo intero sta vivendo. La discussione verte sulla opportunità di non fermare a priori le tradizioni a vantaggio di tutti o al contrario che sia vantaggio di tutti evitare spostando le somme investite in altri servizi di pubblici. Il dubbio univoco e ragionevole si concentra sul tema della ripartenza; il tempo e i Dpcm daranno un resoconto, ad oggi per i più dei cittadini è difficile bilanciare l'idea e l'opinione personale.