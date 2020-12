Il comune di San Salvo ottiene un altro finanziamento: via Roma e via Istonia verranno migliorate

Il Comune di San Salvo è stato ammesso al finanziamento regionale per la concessione di contributi ai comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione che serviranno a migliorare due strade rilevanti per la città come via Istonia e via Roma.

Attraverso il lavoro svolto dal nostro ufficio tecnico spiega il sindaco Tiziana Magnacca abbiamo risposto al bando regionale per finanziare lintervento di miglioramento, riqualificazione e potenziamento delle opere di urbanizzazione esistenti e per lefficientamento energetico di via Roma e via Istonia che serviranno a migliorarne la fruibilità e la sicurezza dei cittadini.

Lintervento, che ha ottenuto il punteggio massimo per il livello di progettazione e primo comune con una popolazione di ventimila abitanti, prevede la sistemazione della pavimentazione dellarea verde della villa comunale con la predisposizione di nuovi parcheggi in via Istonia e attraversamenti pedonali luminosi, mentre per via Roma la progettazione è finalizzata alla manutenzione straordinaria dei parcheggi e il miglioramento degli attraversamenti pedonali che saranno ben illuminati e segnalati anche attraverso linstallazione di sensori che rilevano la presenza di pedoni.

Progetto da 300mila euro per il quale è stato chiesto un cofinanziamento alla Regione Abruzzo per 100mila euro.