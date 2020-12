Nei commenti social: Botta e risposta Magnacca - Marchese sui sevizi sociali a San Salvo

Nei commenti apparsi sotto un nostro post, riguardante un comunicato stampa di Gabriele Marchese relativi ai servizi sociali a San Salvo (leggi), il Sindaco Tiziana Magnacca risponde: " Il comune non chiude un bel niente. Credo che delle stupidaggini potremmo fare a meno.Cosi si può fare a meno di strumentalizzare le situazioni che non si conoscono. Vi garantisco che nessuno ha chiesto al comune nulla in merito. Segno dell'amore per i servizi sociali e per le persone che vi lavorano...A nessuno interessa nulla...Tuttavia abituati a incrementare i servizi sociali, si lavora in silenzio per garantire i posti di lavoro e un servizio che, sebbene non sia un servizio sociale del comune, ha visto dedicare in questi anni passione e amore da parte di moltissimi, spesso in contrasto con i tanti che vedevano i ragazzi della casa famiglia soli come un problema. Quindi direi che sarebbe opportuno conoscere prima di........"spararla". E farlo in un momento come questo.Per il resto contano i fatti e non le sterili polemiche."

A distanza di poche ore Marchese replica commentando a sua volta: "Anziché rispondere in maniera offensiva il Sindaco farebbe bene a rispondere nel merito delle questioni poste, credo che la città ne abbia diritto. Le ripropongo: È vero che la struttura che ospita diversi servizi sociali in via E. Toti è inagibile? È vero che il centro anziani li ospitato da mesi è stato trasferito a San Salvo Marina? È vero che i centro il Mosaico che aveva sede in quella struttura è stato trasferito presso l'asilo della Marina? È vero che la struttura che ospitava questi servizi pur essendo inagibile fino ad un mese fa ha ospitato i ragazzi della casa famiglia? È vero che la stessa è chiusa da un mese? È vero che i ragazzi sono stati ricollocati in varie strutture della nostra Regione? È vero che gli operatori sono in cassa integrazione fino al mese di marzo? È vero che avete assunto un orientamento a chiudere definitivamente la casa famiglia?

Le questioni elencate sono fatti realmente avvenuti e a questi hai il dovere di rispondere e informare la città, altro che stupidaggini. Chi mi conosce sa che parlo sempre con cognizione di causa."