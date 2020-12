La protezione civile Arcobaleno di San Salvo continua a lavorare incessantemente

Prosegue in maniera incessante il lavoro dei volontari della Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo nell’emergenza Covid-19. Oltre ai numerosi servizi di assistenza alla popolazione e approvvigionamento DPI da Avezzano svolti per i COC di San Salvo e Gissi da oggi i volontari sansalvesi, su richiesta della Sala Operativa Regionale della Protezione Civile, sono al lavoro anche a Sulmona per le attività di assistenza logistiche nello svolgimento dei tamponi rapidi a tappeto su tutta la popolazione della provincia de L’Aquila.

“Sono ormai mesi - affermano dall’Arcobaleno - che i nostri volontari stanno operando a ritmo sostenuto su più fronti. In questi giorni abbiamo dovuto praticamente raddoppiare le squadre e gli sforzi per proseguire l’assistenza alla popolazione nei comuni di San Salvo e Gissi e garantire dei volontari anche per le attività di screening in provincia de L’Aquila”.