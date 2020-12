Succede a San Salvo: un piccolo cane è derubato del suo cappottino

È Melania, la sua padrona, a dare la notizia tramite la pagina Facebook " Sei di San Salvo se..." esprimendo la sua giusta indignazione:

"Lui è Tyson, 2.5 kg di dolcezza e tenerezza. Oggi pomeriggio è riuscito a svignarsela per qualche minuto e mentre era davanti casa qualcuno ha ben pensato di rubare il cappottino rosso che gli avevo appena messo per andare a fare una passeggiata. Attirare un esserino indifeso, prenderlo in braccio e spogliarlo è un gesto ignobile e sleale. La vostra è povertà, ma non materiale: è povertà d’animo e per questo, mi dispiace, non esiste cura."

Non si riesce a commentare la notizia che infondo si commenta da sola. Speriamo che l'autore del gesto almeno si vergogni.