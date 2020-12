Consorzio Qualità Abruzzo: “stiamo colando a picco tutti”

Un ennesimo duro colpo alla ristorazione dal nuovo Dpcm, "rischiamo di perdere attività storiche, aziende, ristoranti stellati e piccole trattorie": è l'allarme del Consorzio Qualità Abruzzo, che riunisce il meglio del mondo culinario abruzzese con oltre 70 associati tra ristoratori, pasticcieri e produttori nella regione attualmente rimasta unica in 'zona rossa'.

"Fino al 15 gennaio i ristoratori potranno restare aperti (fino alle 18 in zona gialla), ma solo per i concittadini, dato il divieto di uscire dal comune di residenza a Natale, Santo Stefano e Capodanno - ricorda il Consorzio - Nelle grandi città ciò potrebbe non rappresentare un problema, per i ristoranti dei piccoli centri è una beffa che non possiamo accettare".

