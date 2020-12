E' Greta Chioditti, sansalvese, la campionessa italiana giovanissimi nella carabina 10 metri

Greta Chioditti, di San Salvo, si aggiudica il titolo italiano nella carabina 10 metri giovanissimi. Guidata dal tecnico Giulio Di Tullio è stata premiata a Roma.

Anche il sindaco Tiziana Magnacca si complimenta con la giovane campionessa.

"San Salvo si conferma come una città dove chi pratica gli sport minori riesce a ottenere successi di prestigio a livello nazionale. E’ quanto ha saputo fare la sansalvese Greta Chioditti diventata campionessa italiana nella carabina 10 metri categoria giovanissimi. I migliori auguri a Greta, che le cronache della gara ci consegnano come una tiratrice, che nelle fase finali ha dimostrato preparazione e concentrazione fino all’ultimo colpo. A Greta e alla sua famiglia e al tecnico vastese della Tsn Pescara, Giulio Di Tullio, i migliori complimenti per i risultati conquistati al campionato tricolore svoltosi a Roma che hanno visto anche l’ottima prestazione di due ragazze vastesi, Irene Berardesca e Giada Novelli” conclude il sindaco di San Salvo.