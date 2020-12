Anche piazza san Vitale ha il suo presepe

Il dinamico Osvaldo Menna ha allestito un suggestivo angolo a Piazza San Vitale, che diversamente sarebbe rimasto senza luminarie natalizie.

Egli ha dapprima richiesto al Comune di poter “recuperare” l’opera presepiale realizzata da Giovanni Cipolla e quindi ha chiesto alle Ditte Paganelli e Vicoli di trasportarla in piazza con i propri muletti “carrelli elevatori”.

Come si vede dalla foto il bel presepe è ben illuminato ed affiancato da un altrettanto luminoso albero di Natale.

Menna, nostro tramite, ringrazia l’artista e l’ Amministrazione comunale per la gentile concessione e le Ditte Paganelli e Vicoli per il trasporto e…noi ringraziamo lui per aver avuto un’ altra bella idea, che rende un pochino più natalizia la Città.

Ps le cronache raccontano che nella Grande guerra soldati avversari uscirono dai fronti e festeggiarono insieme il Natale, dimenticando per poco tempo orrori e morti.

Per saperne di più continua a leggere su iltrigno.net