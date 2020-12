L’albero all’ uncinetto della Contea di Monteodorisio, per l’iniziativa nazionale delle ProLoco “illuminiamo l’Italia”

La ProLoco della contea di Monteodorisio, aderendo al progetto nazionale dell' Unpli illuminiamo l'Italia, realizza un bellissimo albero di Natale utilizzando la tecnica dell' uncinetto ed illuminandolo internamente. Sulle pagine social del comune le parole di ringraziamento e merito: "Per questo Natale il nostro paese si tinge di mille colori grazie all'Albero all'uncinetto! Un'iniziativa della Pro loco "Contea di Monteodorisio," che è riuscita a coinvolgere ben 40 signore, che in questi mesi hanno collaborato per realizzare le mattonelle con passione e spirito di gruppo! L'unione fa sempre la forza, anche quando tutto sembra tenerci distanti! Complimenti a tutti! Un ringraziamento particolare anche alle ragazze del servizio civile, Mariachiara Piccirilli e Maria Grazia Colameo, che hanno seguito con cura il progetto dall'inizio alla fine! Siamo sempre felici di appoggiare iniziative come queste, in cui la collaborazione tra cittadini è al centro per il bene della comunità."

Purtroppo, dato il particolare momento di restrizioni, l'albero all' uncinetto di Monteodorisio riceverà meno visite di quelle che, forse, merita e come, sicuramente, merita un luogo d'Italia, un territorio, un borgo storico come Monteodorisio. Un plauso alle linee guida Unpli, complimenti alla comunità locale della Contea di Monteodorisio.