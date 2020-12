Tornano domani tutti gli stand del mercato settimanale del giovedì a San Salvo

L’assessore alle Attività Produttive Tonino Marcello comunica che con il ritorno dell’Abruzzo nella zona arancione, domani giovedì 10 dicembre 2020, torneranno a essere allestiti gli stand del mercato settimanale ambulante in via De Gasperi e traverse. “Raccomando come sempre – rimarca l’assessore – il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine evitando gli assembramenti”.

“Questa notizia – evidenzia il sindaco Tiziana Magnacca – mi consente di augurare buon lavoro a tutti gli ambulanti e di ringraziare il presidente dell’Associazione nazionale Carabinieri Alfonso Mastroiacovo e tutti i soci dell’Anc per il prezioso servizio di vigilanza effettuato tra i banchi del mercato settimanale con l’attività di controllo”.