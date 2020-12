Un girasole invernale, una rarità coltivata sul balcone da Roberto, una speranza di ripartenza

" sono riuscito a coltivare un girasole in inverno! Sul balcone, che è molto soleggiato, quando i girasoli erano raccolti ho interrato un seme. Sono meravigliato di questa fioritura, anche se questa stagione non è stata ancora molto rigida di temperatura. Voglio mostrarlo come augurio di una rapida fine della pandemia e una veloce ripresa per tutti"... " ma veramente lo pubblichi?"

Un saluto a Roberto dalla redazione.net, un complimento per il girasole invernale sperando nel buon segno del suo augurio.