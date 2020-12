thaifattelachitarrine il simpatico commento de “ L’ abruzzese fuori sede” per Chef D’ Ambrosio

Una simpatica descrizione sull'avventura dello chef di San Salvo Walter D' Ambrosio impegnato in una sfida di un programma di cucina thailandese, il commento arriva dalla divertente pagina social " l' abruzzese fuori sede", dedicata all' "Abruzzesità", una pagina che racconta e trascrive in chiave autoironica la " fregnità" del popolo abruzzese, un insieme delle tante storie di tradizioni popolari, culinarie e caratteriali delle "genti forti e gentili", comprese le locuzioni verbali dialettali delle varie province.

"L’altro giorno, alla televisione nazionale della THAILANDIA, è comparsa una chitarra abruzzese. Proprio il carraturo, il maccaronaro, la chitarra creatrice di chitarra.

Ci si potrebbe fermare qui, la notizia ha già un elevato livello agricolo, ma vediamo.

Il compare Walter D’Ambrosio da San Salvo (CH), originario pure di Fraine (CH), cuoco giramondo studiato ovviamente a Villa Santa Maria (CH), dopo aver girato per l’appunto il mondo si è accasato in Thailandia, dove lavora come chef in un ristorante italiano.

In Thailandia va molto forte una specie di Masterchef, si chiama “IRON CHEF”, una sfida secca fra due cuochi a suon di spadellamenti (probabilmente è più vicino al programma “Cuochi d’Italia” di Borghese): il compare ha partecipato e incredibilmente ha perso.

Fra tutte le cose che poteva fare, il nostro si è immolato, con la chitarra, sull’altare dell’abruzzesità.

Forse non è stato capito il suo piatto, non hanno compreso la sua musica, non hanno apprezzato quell’oggetto incredibile che Walter ha cacciato da sotto la parnanza: la sua carbonara fatta con la chitarra ha ‘remaste ‘nganne ai giudici.

Ma non c’è sconfitta nel cuore di chi è fregno, caro amico: ne è valsa la pena.

Grazie a Marina, sorella di Walter, per le notizie orientali.

#thaifattelachitarrine "