Intervento da 600mila euro per il cimitero di San Salvo. Aperti già i cantieri per i nuovi loculi ed edicole funerarie

“Cantieri aperti a San Salvo anche in questa seconda ondata della pandemia con i lavori avviati nel cimitero comunale per la realizzazione delle nuove cappelle, edicole e loculi cimiteriali. Sono interventi inseriti dall’Amministrazione comunale nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2020/2022”. Ad annunciarlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca dopo che l’impresa aggiudicatrice dell’appalto ha aperto il cantiere nel cimitero comunale per la realizzazione del blocco F, dove verranno realizzati 85 loculi, 19 edicole, 6 cappelle normali e una cappella angolare su progetto realizzato dall’Ufficio Tecnico comunale e interamente coperto da fondi comunali.

Come appare evidente la programmazione del Comune di San Salvo non ha riguardato solo l’edilizia scolastica. “Siamo impegnati nel portare avanti interessanti interventi nelle opere pubbliche e nella sistemazione del sistema viario cittadino – aggiunge il sindaco Magnacca – in forza della nostra capacità di progettazione e nel reperimento di risorse”.

“Le nuove cappelle, edicole e loculi, per un costo di circa 600mila euro, fanno parte del tredicesimo lotto di lavori. Sarà realizzato un blocco gemello rispetto a quello esistente – conclude l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Travaglini –

ed andrà a collocarsi in un’area dove sono previsti quanto prima i nuovi blocchi G e H mentre si sta lavorando anche per la sistemazione estetica del vecchio blocco”.