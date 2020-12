Lavori in via Pertini. La strada rovinata a causa delle radici dei pini verrà sistemata

“Per la messa in sicurezza di via Pertini, percorsa giornalmente da centinaia di autovetture, ci siamo attivati per la sistemazione dell’arteria che presenta irregolarità e disconnessioni nel manto stradale causate dalle radici dei pini”. A comunicarlo il sindaco Tiziana Magnacca.

“La ditta è già al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza e riqualificare questo tratto di strada di fondamentale importanza per la Città. E’ una delle vie di collegamento da e per la zona industriale – spiega l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis – strada dove insistono anche numerose attività commerciali”.

L’intervento comporterà la demolizione e rifacimento della sede stradale ammalorata e la sistemazione dei marciapiedi con la posa in opera di nuove betonelle.