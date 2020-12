Dialettando

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Stranezze dialettali.

Nel dialetto sansalvese non esiste la parola “donna”. Usiamo sia per donna che per femmina " famm'n' ":

- è lu buagn di li famm'n'

- a la scol' sam' famm'n' e umm'n'

- tingh' li famm'n a la campagn' (o 'n campagn')

- è nu fummunaun'!

Per la verità la parola “donna” la usiamo in due soli casi e con significati impropri.

- Con essa infatti indichiamo la carta da gioco (che altrove chiamano fante): “li ti’ la donn?”, “è sciiute la donn di copp’?

- Usiamo donna anche come versione femminile del Don: donna Lidia, donna Laura...