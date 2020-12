Scopriamo l'Abruzzo: il castello ducale di Carpineto Sinello

A Carpineto Sinello si trova un castello ducale che vale la pena conoscere.

Carpineto Sinello, Guilmi e Casalanguida, furono i capisaldi della difesa meridionale del Ducato e quindi del Regno prima dell’invasione normanna. In base allo stato attuale delle conoscenze e in attesa di indagini archeologiche e di attenta lettura degli alzati (rese peraltro di difficile lettura per la presenza di ponteggi), si può confermare la datazione del primo impianto (XIV secolo), confrontando la torre quadrangolare con quelle angolari del castello di Tocco Casauria, e al XVI e XVIII secolo le successive trasformazioni. L’ edificio fu eretto intorno ad una torre quadrangolare medievale orientata in direzione settentrionale e dominante la sottostante valle del Sinello.La fabbrica è composta dall’aggiunta di più corpi in cui emergono la torre più antica (quadrangolare con muri a scarpa), la parte residenziale (palazzo fortificato) e il cortile. Sia per il primo impianto che per le trasformazioni, i materiali utilizzati sono quasi sempre la pietra calcarea appena sbozzata e sporadicamente la pietra arenaria. Nella parte residenziale del XVIII secolo si conservano dei pregevoli dipinti murali e alcuni particolari in stucco nel cornicione del cortile. (M. Ma.)

Epoca di costruzione: Primo impianto: XIV secolo; aspetto dopo le trasformazioni: XVI e XVIII secolo.

Stato di conservazione: il castello ducale di Carpineto Sinello è attualmente oggetto di restauro.

Curiosità: nei locali adiacenti al Castello si trova il famoso Museo del maiale di Carpineto Sinello.