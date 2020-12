Nuove chiusure notturne sulle autostrade abruzzesi. In particolare sulla a A24 e sulla A14.

Per quanto riguarda la A14 Bologna - Taranto, in orario notturno, dalle 22 di martedì 15 alle 5 di mercoledì 16 dicembre, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di un viadotto, sarà chiusa la stazione di Vasto nord, in uscita per chi proviene da Bari. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Vasto sud.