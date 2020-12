Droga. Tiziana Magnacca si complimenta con la Guardia di Finanza per aver portato a termine importante operazione sul territorio

“L’operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza di Vasto dimostra come da parte delle forze dell’ordine e della comunità sansalvese non può essere abbassato il livello di attenzione e di prevenzione al consumo della droga. Mi complimento con i militari coordinati dal capitano Marco Foladore e con la Procura della Repubblica di Vasto che ha coordinato le indagini”. A dichiararlo il sindaco Tiziana Magnacca che ha appreso dell’operazione delle Fiamme Gialle in una villa disabitata nella zona industriale di San Salvo che ha portato all’arresto di due persone, al deferimento di una terza e alla segnalazione alla Prefettura di un 21enne, oltre al sequestro di droga e armi bianche.

“Il monitoraggio del nostro territorio contro lo spaccio della droga – aggiunge il sindaco –deve essere una costante imprescindibile perché nonostante i risultati conseguiti in questi anni dalle Forze dell’Ordine constatiamo che permangono sacche di resistenza da parte della malavita organizzata che a quanto pare opera ancora nel Vastese”.