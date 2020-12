Inizia domani la consegna dei buoni spesa alle famiglie. La lista degli esercizi commerciali convenzionati

“Da domani avrà inizio la consegna dei buoni spesa che il Comune di San Salvo ha predisposto utilizzando il nuovo fondo di solidarietà alimentare previsto dal governo nazionale per dare risposte immediate alle fasce più fragili della nostra comunità. Saranno i volontari della Protezione civile che busseranno direttamente alle porte delle famiglie che hanno superato i requisiti richiesti dal bando approvato dalla Giunta comunale”. A dichiararlo il sindaco Tiziana Magnacca che ha avuto conferma dall’Assessorato alle Politiche sociali del completamento delle procedure di predisposizione dei buoni spesa.

“Buoni spesa che potranno essere utilizzati – precisa l’assessore alle Politiche sociali Giancarlo Lippis – presso gli esercizi e le farmacie che hanno aderito alla nostra convenzione praticando anche uno sconto sui prodotti acquistati”. “I buoni spesa – conclude il sindaco Magnacca – sono destinati a chi ha davvero bisogno e sono esclusi coloro che già percepiscono dallo Stato altri redditi come ad esempio il reddito di cittadinanza. La priorità andrà alle famiglie che hanno all’interno del loro nucleo componenti con disabilità, invalidità, malati oncologici e minori”.