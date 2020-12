Al Mattioli-D’Acquisto il premio nazionale eTwinning 2020

L'Istituto Omnicomprensivo "Mattioli-D'Acquisto" ha vinto il Premio Nazionale E-TWINNING 2020 con il progetto THE BOX OF STORIES: ONCE UPON A TIME realizzato dalle insegnanti della Scuola Primaria Melvin Jones Paola Ranalli, Annamaria Perrucci e Cinzia Ciavatta.

In questo progetto gli alunni delle classi 5C, 4A e 4C sono stati protagonisti, insieme agli amici partner di Slovacchia, Turchia, Romania e Portogallo, della creazione di storie collaborative a tema ambientale dopo un’attenta analisi dell’obiettivo 13 dell’agenda 2030 riguardante il cambiamento climatico. Tale progetto aveva lo scopo di far conoscere loro culture diverse e fornire allo stesso tempo un’educazione etica e di discernimento tra comportamenti corretti e non attraverso la narrazione, l’ascolto di racconti e storie fantastiche che aiutano i bambini a conoscere la realtà, stimolando il loro pensiero critico.

Questo premio costituisce un grande onore e un grande risultato per l’Istituto Omnicomprensivo. Il Premio nazionale eTwinning, infatti, è il maggiore riconoscimento a livello nazionale e viene assegnato annualmente dall’Unità nazionale eTwinning Indire per valorizzare i migliori progetti realizzati da docenti di scuole italiane nell’anno accademico passato, tra quelli che hanno ottenuto il Certificato di Qualità nazionale.

La Cerimonia di premiazione di quest’anno si svolgerà il 17 dicembre p.v. dalle 15:30, all’interno della Conferenza nazionale eTwinning 2020 e sarà visibile in LIVE STREAMING sul sito dell’evento o sul canale YouTube di eTwinning Italia a tutti gli interessati. Saranno mostrati i video con le sintesi dei progetti premiati e collegamenti in diretta con docenti e studenti coinvolti.

L’evento sarà introdotto con un video-saluto della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.