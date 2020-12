Sevel chiude cinque giorni per le festività natalizie

La fabbrica di Atessa, Sevel, chiude per cinque giorni in occasione delle festività natalizie. Il 24 e il 31 dicembre e il 2 e il 4 gennaio saranno coperti da ferie e permessi e la festa del santo patrono della città in cui si trova lo stabilimento è spostata dal 11 al 5 gennaio. La decisione è stata presa dai sindacati in una rinunione che si è tenuta nei giorni scorsi.

Nel corso dell'incontro, l'azienda ha anche tracciato il bilancio della produzione annuale e le proiezioni del 2021. Quest'anno che si sta per concludere, nonostante il lockdown di primavera e la situazione pandemica, si chiude con una produzione di circa 254 mila veicoli. Un risultato positivo per la grande fabbrica della val di Sangro. Anche per il 2021 si prospettano ottimi risultati e gli obiettivi sono puntati al massimo delle capacità produttive.

Qualche criticità è stata riscontrata da parte di Uilm che ha segnalato problemi con le mascherine in dotazione dei lavoratori chiedendo chiarimenti in merito alla certificazione.

Durante la riunione è stata annunciata anche una collaborazione con il colosso dell'ecommerce Amazon. Nello stabilimento è stato inserito un punto di deposito per il ritiro dei prodotti acquistati sulla piattaforma. Il servizio partirà nei prossimi giorni e sarà utilizzato dai dipendenti.