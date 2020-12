Doppi turni nelle scuole, anche a Vasto

Le scuole superioti di Chieti, Vasto e Lanciano dicono sì ai doppi turni. Questa la decisione presa durante gli ultimi incontri con il prefetto Armando Forgione in vista del rientro in classe per il 75% dei ragazzi della secondaria di II grado a partire dal 7 gennaio, al rientro delle vacanze natalizie.

L'ufficialità dovrebbe arrivare lunedì. Le linee guida prevedono anche il potenziamento delle corse degli autobus e maggiori controlli delle forze armate sui mezzi pubblici. Unico obiettivo: tornare in aula in totale sicurezza evitando assembramenti.

L'entrata a scaglioni prevede due ingressi: il primo alle 8 e il secondo tra le 9 e le 9.30. Il solo potenziamento dei trasporti nei maggiori centri (Vasto, Chieti e Lanciano), infatti, non garantirebbe un deflusso lineare degli studenti che creerebbero assembramenti se entrassero insieme.

Spiega il prefetto: «Sarà mia cura dare un input a tutte le forze dell’ordine che, insieme ai sindaci, dovranno studiare i percorsi per evitare assembramenti alle fermate: gli autobus, ad esempio, non potranno arrivare tutti allo stesso punto. Particolare attenzione sarà dedicata anche ad individuare le situazioni più idonee per i ragazzi che provengono dalle aree montane, quelle maggiormente distanti dalle scuole».

«Da parte dei presidi, rappresentati dal dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Maristella Fortunato, c’è stata massima collaborazione. Stesso discorso per le società pubbliche e private che si occupano del trasporto. I tavoli di lavoro», conclude Forgione, «resteranno operativi anche dopo il 7 gennaio, per valutare quanto decisivo e apportare modifiche qualora necessario».