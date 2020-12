Riaperti i termini per la presentazione delle istanze riguardo l'assegnazione dei buoni spesa

In favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico e/o stato di bisogno causato dall’attuale situazione emergenziale Coronavirus si rende noto che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione “buoni spesa” scaduti il 14 dicembre 2020.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 21 DICEMBRE 2020. La richiesta, completa di ISEE e di documento di riconoscimento, può essere consegnata direttamente all’ufficio di Segretariato Sociale del Comune di San Salvo o inviata al seguente indirizzo mail: serviziopolitichesociali@comunesansalvo.legalmail.it