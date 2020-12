FRANCESCA DI MARCO 24 ANNI - NATALE tra PENSIERI&PAROLE : QUELLO CHE FORSE I NONNI, FORSE, VORREBBERO SCRIVERCI

QUELLO CHE FORSE I NONNI, FORSE, VORREBBERO SCRIVERCI......

Caro nipote,

guardo fuori dalla finestra e vedo la città illuminarsi di tutti gli effetti che il Natale porta con sé… vetrine piene di addobbi, strade illuminate da mille effetti e combinazioni di lucine, la neve che pian piano scende come se sapesse che questo è il suo momento ideale…Non facciamo altro che aspettare questo periodo dell’anno per passarlo con i nostri cari che non riusciamo a vedere spesso… So già che anche quest’anno, puntuale come un orologio, il 24 Dicembre, aprirò la mia cassetta della posta e troverò una tua cartolina dove mi racconterai che andrai a sciare in qualche località di cui non sapevo neanche l’esistenza; mi racconterai di quanto è bello viaggiare e scoprire ogni giorno posti nuovi, volti nuovi e di come sia troppo grande il mondo e di quanto poco tempo abbiamo per poterlo scoprire tutto… Il tuo saluto alla fine della cartolina “ ti voglio bene nonno, un abbraccio”

Nel frattempo la neve continua a scendere lentamente e per strada sono già scesi in bambini che cominciano a costruire dei piccoli pupazzi di neve e i genitori immortalano il momento con un scatto di fotocamera. Queste feste, come ogni anno, passano troppo in fretta e non ci rendiamo neanche conto di quello che stiamo facendo, ed è forse per questo che quei genitori scattano foto su foto dei loro figli; forse perché tra qualche anno, un po’ come me, potranno aprire il loro baule e trovare tutto quello che resta..Ricordi… i ricordi di quando ogni Natale la casa sembrava non dormire mai, il campanello che suonava all’impazzata, la gioia dei bambini nello scartare i regali.

Come può il tempo correre così velocemente? Tutto corre intorno a noi, persino tu che quando vieni a farmi visita non ti togli neanche la giacca e in men che non si dica se già fuori dalla porta ,e io ti seguo con lo sguardo fino a quando sparisci nel vialetto di casa…Vorrei raccontarti tante cose, tanti aneddoti, tante storie su come la vita, alla fine, stravolge sempre tutto…vorrei raccontarti di come la mia vita è stata ricca di gioie, dolori, lacrime e incontri che custodisco nel mio cuore più di ogni altra cosa; ti vorrei raccontare di come ho fatto ad avere tutto questo nella mia vita..vuoi saperlo? Semplicemente ho vissuto ogni attimo come se fosse la cosa più importante che mi fosse capitata, ho cercato la bellezza Dio in ogni persona messa sul mio cammino. So che un vecchietto come me non sa molto sulle nuove generazioni e sui modi di fare, ma una cosa posso dirtela mio caro nipote…non fare come il resto del mondo, non correrre anche tu! Prenditi un attimo e cerca in ogni passo, gesto, volto, carezza il tempo di poter assaporare quel momento. Non farti trascinare da quello che è il tempo e la velocità con cui và avanti… fermati a pensare a quello che stai facendo e come lo stai vivendo… Se riesci a vedere la bellezza in ogni cosa, negativa o positiva che sia, sei riuscito a fare del tempo un tuo compagno fedele. Sai, adesso ti svelo un segreto… la vera capacità non sta nell’andare veloci, ma sta nel fermarsi e rendersi conto di quello che abbiamo intorno a noi… anche piccola! Una foglia che cade, la rugiada che pian piano svanisce, la neve che si scioglie e lo sguardo di un nostro caro che cerca affetto e sostegno… Non buttare via la tua vita nel vortice della quotidianità e della velocità con cui essa ti travolge, vivi ogni attimo della tua giornata e non dimenticarti, a fine giornata, di ringraziare per tutto quello che hai vissuto.

Spero che un domani tu possa raccontare la tua vita con la stessa ricchezza con cui io ho raccontato la mia. Ti voglio bene e ti abbraccio…Nonno