“Sting like a Bee”, la clip musicale di Leone Balduzzi con “i ragazzi delle apecar” di San Salvo

L’attesa è finita. Da ieri è disponibile per tutti il videoclip del regista Leone Balduzzi che ha reso protagonisti i giovanissimi sansalvesi amanti del tuning e delle apecar. Il titolo è “Sting like a Bee”, pungi come un’ape.

Girato a inizio settembre nei dintorni della nostra città (se ne parla in questo articolo) la storia delle apecar si intreccia a quella della natura, delle api. Una narrazione intensa e metaforica, cruda e spietata, ma giusta, come solo la natura è.

L’amore, la coesione, il corteggiamento e l’incertezza del futuro, delle scelte acerbe che si compiono in gioventù sono al centro della storia di Nicola e Matilde.

Cittanet si è occupata di svolgere il ruolo di Line Producer.