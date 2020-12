Il ricordo di Carlo Pierabella del comandante Giuseppe Lavecchia

Ho avuto l'onore ed il privilegio di lavorare con Carlo Pierabella essendo stato il suo Comandante diretto per 12 anni.Insieme abbiamo affrontato diverse traversie ed estremi sacrifici in danno delle nostre famiglie.Spesso non siamo stati compresi da chi doveva capire in quale territorio sensibile operavamo. Carlo Pierabella è stato un eccellente Sottufficiale e mi ha collaborato con estrema professionalità,competenza e soprattutto lealtà.Quest'ultimo aggettivo è il più appropriato per dire chi era. E' stato uno dei migliori elementi incontrati nell'Arma nei miei 40 anni di servizio. Debbo a lui tante cose che hanno arricchito anche me. Era uno che spiccava sempre per brillantezza e genialità nel risolvere gli innumerevoli problemi che ogni giorno ci si presentavano.Lo ringrazio pubblicamente per la sua disponibilità fornita senza riserve. Carlo sei stato un Grande e spesso la gente ti ha invidiato perché avevi tante marce in più degli altri È una costante che ti ha sempre contraddistinto ed hai rappresentato un punto di riferimento per tutte le persone probe come te. Ci mancherai.Condoglianze alla famiglia. Un giorno ci rincontreremo per l'eternità. Ciao fratello e collega esemplare. La mia più profonda stima per te.