Benedizione delle nuove felpe degli "Ultras Cristiani"

Questa mattina dopo la fine della celebrazione Eucaristica celebrata in piazza San Nicola,il parroco don Beniamino Di Renzo,ha voto l'onore di benedire le nuove felpe del gruppo giovanissimi denominati "Ultras Cristiani".L'idea del logo di questa nuova felpa come le precedenti e' stato pensato ed ideato da Michela Masciarelli.Una felpa dei giovanissimi per il secondo anno consecutivo e' stata donata a Luca Fortunato membro e volontario della "Capanna di Betlemme" di Chieti.Inoltre c'e' stata anche la benedizione del bambinello.