Polizia controlla impianti sciistici abruzzesi. Solo gli sportivi possono allenarsi

In occasione delle imminenti festività natalizie sono stati predisposti mirati servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione alle località turistiche della provincia dell'Aquila, tra cui quelle degli sport invernali che danno anche la possibilità agli sportivi della neve di tenere sessioni di allenamento presso gli impianti sciistici. La possibile errata interpretazione della norma che consente tale facoltà, potrebbe indurre persone non autorizzate a spostarsi da province limitrofe e da altre regioni; di fatto gli impianti di risalita sono inibiti a tutti coloro non riconducibili alle categorie indicate nell'art. 1, comma 10, lett. E del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, vale a dire atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni e muniti di tessera agonistica. Da oggi sono stati quindi intensificati i servizi di verifica e controllo da parte della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia nonché delle polizie Municipali e Locali, finalizzati non solo a limitare la conseguente presenza di un numero elevato di persone nei centri montani interessati, ma anche al rispetto della normativa anticovid vigente.

I servizi di vigilanza e osservazione vengono svolti lungo le arterie stradali principali e secondarie che conducono alle zone dove insistono i comprensori sciistici, nelle aree di parcheggio adiacenti agli stessi, presso i caselli autostradali, svincoli direzionali delle località di interesse nonché sulle stesse piste da sci e si protrarranno per tutto il periodo delle festività.