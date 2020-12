Conclusione del Santo Rosario di Avvento a San Salvo

Ieri sera alle ore 21:00,sulla piattaforma multimediale "meet",e' andato in scena l'ultimo appuntamento con la recita del Santo Rosario di Avvento."Sono stati dei bei lunedi' di Avvento,quelli che abbiamo passato insieme,con la recita del Santo Rosario di Avvento animato dal gruppo giovanissimi e dai Ministranti" ha commentato il parroco don Beniamino Di Renzo,ed ha aggiunto inoltre,"i ragazzi che hanno utilizzato il pc per la scuola per tutto il giorno hanno fatto anche un altro sforzo accendendo e collegandosi tutti i lunedi' con la recita del Santo Rosario di Avvento in cui tutti i Ministranti della parrocchia sono riusciti a coinvolgere tutta la comunita' di San Nicola per la recita del Rosario comunitario".