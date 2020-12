"Premiamo il merito", in arrivo gli attestati per gli studenti più bravi

“Quest’anno la pandemia ci ha impedito di celebrare con una manifestazione pubblica gli studenti più meritevoli che nello scorso anno scolastico hanno terminato il percorso di studi con il massimo dei voti o che si sono contraddistinti con comportamenti di particolare sensibilità sociale. Purtroppo è saltata l’edizione di “Premiamo il merito” alla quale venivano invitati anche i familiari ma abbiamo voluto porre rimedio inviando direttamente nelle case degli studenti l’attestato e la Costituzione Italiana”. A dichiararlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca.

“Siamo convinti – aggiunge il sindaco – che i valori che sono insiti nell’impegno e nel merito scolastico sono quelli che contribuiscono a elevare la crescita della cultura e del benessere sociale di una collettività”.

L’iniziativa è promossa dell’Amministrazione comunale e dalla Presidenza del Consiglio.

“Vogliamo complimentarci con gli studenti per l’ottimo risultato – commenta il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano – che oltre all’affermazione dell’individuo e della sua libertà all’interno della società ne diventa protagonista”.

Infine il sindaco Magnacca evidenzia come “il nostro primo impegno come comunità è quello di investire nella cultura. Il futuro si costruisce con la preparazione e lo studio e tutti dobbiamo impegnarci per compiere assieme questo percorso”.