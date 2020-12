Incidente alla Sabino. Disposta l'autopsia sulle salme delle vittime

Verranno trasferite a Chieti, nell'istituto di Medicina legale, le tre salme degli operai vittime dell'esplosione di due giorni fa. E' stata infatti posta l'autopsia.

Il magistrato prima di recuperare le salme ha fatto svolgere accertamenti tecnici utili alle indagini per ricostruire la tragedia.

Per tutta la mattinata di ieri la zona in cui si trova la fabbrica è stata perlustrata da un drone con una termocamera per verificare lo stato del posto. Le indagini sono curate dal sostituto procuratore Gabriella De Lucia.