Il commiato di Gabriele Marchese per la perdita del compagno Donato Di Rito

E' molto triste ricordare un amico e un compagno con il quale hai condiviso anni di impegno e amicizia.

Questa mattina non riuscivo a crederci quando mi è stata comunicata la triste notizia.

Con la dipartita di Donato se ne va un pezzo di storia della nostra città.

Quanti ricordi dell'impegno e della militanza comune che mi hanno portato ad apprezzare le tue qualità.

Avevi doti non comuni che hanno fatto di te un leader riconosciuto e apprezzato da tutti.

Quante lotte, quante battaglie hai condotto per la crescita e lo sviluppo della nostra città e per l'affermazione dei diritti dei lavoratori.

Eri in prima fila sempre contro qualsiasi sopruso e per l'affermazione dei diritti delle fasce più deboli della società.

Ti sei sempre speso per gli altri.

In questo breve ricordo credo sia riassunto il tuo impegno e il patrimonio di valori che hai rappresentato e che ci lasci.

Cercheremo di farli vivere attraverso il nostro impegno quotidiano al fine di costruire una società più giusta..

Caro Donato ci mancherai, mancherai alla tua adorata mamma Nicoletta, a tua sorella Maria, ai tuoi familiari, mancherai a noi tuoi amici e compagni di sempre, mancherai alla nostra città.

Buon viaggio amico e compagno di una vita.

Un forte abbraccio. Gabriele