Il messaggio di cordoglio del sindaco Magnacca per la scomparsa di Donato Di Rito

Di Donato Di Rito è facile ricordare il genuino impegno politico caratterizzato dal suo tratto umano sensibile e mai sopra le righe. Un comunista convinto e fedele alle sue idee che sapeva dialogare anche con chi non la pensava come lui.

Come sindaco sento il dovere di rendergli pubblicamente onore per l’attività svolta per la crescita di San Salvo, sua città natale, non tirandosi indietro nelle sue battaglie politiche nei vari partiti di sinistra nei quali ha militato dimostrando, quando è stato chiamato a ricoprire la carica di assessore, capacità di accorto amministratore comunale.

Alla sua famiglia e ai suoi compagni di avventura politica la mia vicinanza e le più sentite condoglianze.

Tiziana Magnacca

Sindaco di San Salvo