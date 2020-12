Incidente in via Grasceta, automobile urta il guardrail e finisce contro un palo

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.00, un brutto incidente è avvenuto in via Grasceta a San Salvo.

Una macchina ha urtato il guardrail e, dopo aver occupato la corsia opposta, sarebbe finita contro un palo. All'interno dell'abitacolo si trovavano una donna di 34 anni e sua figlia, entrambe gravemente ferite.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno estratto mamma e figlia trasferendole all'ospedale Santo Spirito di Pescara. Le due, in gravi condizioni, non sono in pericolo di vita.