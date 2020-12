Luigia ha bisogno di aiuto per aiutare! Lanciata una raccolta fondi per una ragazza che non può curarsi

Luigia Meola lancia una raccolta fondi per una ragazza di Sulmona amica universitaria di sua figlia Carnela; Carmela è attualmente ricoverata in ospedale e sua madre sta facendo tutto il possibile per assisterla, mentre l'amica seppur malata non può permettersi le trasferte relative alle cure di cui ha bisogno. Luigia contattata dalla ragazza, che voleva avere notizie di sua figlia, è venuta a conoscenza di questo stato di forte indigenza in cui si trova la stessa: parte così una richiesta di aiuto per aiutare! Questo l'appello riportato da Luigia sul suo profilo Facebook, non potevamo esimerci dal provare ad aiutarla.



Ciao a tutti i miei amici di fb. Chiedo cortesemente di dedicarmi un minuto per leggere questo invito ad aiutarmi....(scrivo in fondo al post il numero dell' IBAN della postepay che ho io in possesso ma è registrata a nome di mia figlia). Come tutti sapete 15 gg. fa'ho pubblicato una foto dove c'era mia figlia che avevo portato urgentemente a Bologna in ospedale... Così l'altro giorno ricevo la telefonata di una sua amica di scuola di Sulmona che mi chiede di Carmela, le racconto un pó la storia e poi le chiedo come sta lei e resto senza parole, con gli occhi pieni di lacrime e il cuore spezzato, questa povera figlia mi racconta che pochi mesi fa è stata operata al cervello per una malformazione che aveva già dalla nascita e scoperta di recente e che purtroppo le ha lasciato dei segni... Non cammina più da sola, ha bisogno del deambulatore per sostenersi, ha la mobilità ridotta anche nelle braccia a causa dell'operazione e si è gonfiata a causa del cortisone... Al che le ho detto:Tu devi andare subito ad Imola, lì c'è un centro all'avanguardia per queste situazioni ma la sua risposta mi ha gelato il sangue.... NON POSSO, NON HO LA POSSIBILITÀ, TU SAI LA NOSTRA SITUAZIONE DA QUANDO È MORTO PAPÀ, ORA IL COVID HA PEGGIORATO TUTTO PERCHÉ MAMMA NON PUÒ FARE PIÙ NEANCHE QUEI PICCOLI LAVORETTI CHE FACEVA PRIMA E IO CON QUEL POCO DI PENSIONE NON RIESCO A PAGARE VISITE, VIAGGI, RIABILITAZIONE, B&B PER MAMMA, INSOMMA NON POSSIAMO. Io ho insistito e le ho detto:Tu non devi arrenderti, devi combattere, sei ragazza e non puoi mollare, a Imola ti ci porto io, troveremo il modo per andare ma non ti devi arrendere. Lei mi risponde:IO GIÀ MI SONO ARRESA, HO ACCETTATO LA MIA MALATTIA, DOVE A ANDARE COSÌ... Le ho detto NOOOOO, mai arrendersi, finché c'è vita c'è speranza e tu devi combattere e vincere... NOI TUTTI TI AIUTEREMO, io chiederò aiuto a tutti i miei familiari, i miei conoscenti, i miei amici, gli amici di Carmela Saotome Rauso , chiederò aiuto su tutti i gruppi di cui faccio parte, a costo di essere derisa presa in giro, non fa niente chiederò aiuto per te, TUTTI I MIEI CONOSCENTI SONO DEGLI ANGELI, vedrai che tante gocce faranno un OCEANO. Così in questi giorni ho pensato e ripensato e con il cuore straziato qui in questa camera del b&b dove sono ho deciso di scrivere questo SOS, perché chi come me è mamma, sa cosa vuol dire sentire una figlia che a 30 anni ti dice:MI ARRENDO PERCHÉ NON POSSIAMO FARE ALTRO... Qualunque genitore, sorella, fratello, amico... sa cosa vuol dire vedere una figlia che si sta paralizzando e non può curarsi quanto dolore porta Io ho sperimentato che in questi giorni ho fatto la pazza per poter portare mia figlia d'urgenza a Bologna, però grazie a DIO io ho una macchina, ho possibilità economica per pagare autostrada, benzina, b&b e tutti i mezzi per spostarmi per portarle dei cambi puliti, per poterla vedere anche un solo istante attraverso le vetrate, per poter stare vicino a lei e darle coraggio. Questa famiglia non può, chiedo a tutti voi che state leggendo, li chiedo in preghiera con il cuore in mano e le lacrime agli occhi.... AIUTIAMO QUESTA FIGLIA NOSTRA a riprendersi in mano la vita, per favore chi può, chi vuole, con amore doni qualcosa per lei, le farò avere tutto, la porterò ad Imola appena possibile e poi se vorrà, un giorno sarà lei che vi ringrazierà. QUESTO È NATALE, doniamo con il cuore uno spiraglio di luce, tante gocce formano un OCEANO e noi formeremo questo OCEANO D'AMORE ne sono sicura. Ci insegna GESÙ che "CHI DONA AL POVERO, PRESTA A DIO" e DIO non si lascia vincere in AMORE . GRAZIE, grazie di tutto ciò che vorrete donare, fosse anche poco non ha importanza, Grazie a tutti.... DIO VI BENEDICA SEMPRE .

postepay IBAN: IT60W0760105138297280897288 intestato a Gloria Anna Rauso, RSAGRN97L671804P