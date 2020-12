C'era una volta a San Salvo, il centro di lettura

Era molto frequentato poiché dava la possibilità di accedere a varie materie, consultare atlanti, leggere libri (narrativa, letteratura,saggistica), sfogliare riviste settimanali come quella che ho messo in bella mostra. Conteneva un servizio su un film che stavano girando a Cinecittà e che a me, per ovvie ragioni, piaceva in modo particolare:

ELENA DI TROIA.

Tra i vari personaggi c'era, pensate un po',...ACHILLE, interpretato dall'attore inglese Stanley Baker che divenne, da allora, uno dei miei preferiti.

Avevo 12 anni e, nella scuola media, studiavo l'Iliade!

Provate un po' a riconoscere le persone nella foto.

Sono tutte comprese tra l'adolescenza e la giovinezza.

Ora quelle persone sono tutte senior ed alcune di esse, purtroppo, non ci sono più, come i maestri Evaristo Sparvieri e Raffaele Artese (quest'ultimo

nella foto) che conducevano il Centro di lettura.

Ricordi, ricordi, belli come possono esserlo, appunto, solo i ricordi riconducibili ad una età piena di spensieratezza e di sogni/prospettive per il futuro.