Consiglio comunale convocato per il 30 dicembre. Sarà possibile seguirlo in streaming

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato il Consiglio comunale in seduta straordinaria in videoconferenza per mercoledì 30 dicembre 2020 alle ore 9:30 in prima convocazione ed eventuale seconda per lo stesso giorno alle ore 10:30.

Gli argomento che verranno trattati nel corso della seduta:

1. Art.54 regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari: verbale dell’adunanza, approvazione verbali sedute precedenti;

2. Variazione al Bilancio di previsione 2020 – ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 182 del 17/12/2020 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n.267/2000;

3. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175: approvazione;

4. Determinazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020;

5. Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercantale - Legge n. 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021

6. Realizzazione di un mini parcheggio in via Duca degli Abruzzi – I stralcio. Approvazione progetto definitivo in variante al Prg prima seduta

7. Regolamento per la gestione del verde pubblico e privato

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.