Sostanze tossiche irritano le zampe dei cani a San Salvo, attenzione a portare a passeggio i vostri amici a quattro zampe

Arriva oggi la segnalazione tramite Facebook da parte della padroncina di un cane, Thor, che in seguito alla passeggiata di ieri vicino la villa, ha mostrato segni di intossicazione.

"Buongiorno a tutti, volevo condividere con voi quello che è successo ieri al nostro Thor.

Ieri pomeriggio verso le 18 siamo usciti per San Salvo per far fare una passeggiata al pelosetto(zona Villa) siamo rientrati a casa verso le 19 abbiamo notato che le zampette di Thor si sono iniziate a gonfiare e a diventare rosse,portato di corsa dal veterinario,ci ha detto che è un intossicazione da sostanze...

Abbiamo saputo che nei giorni passati anche altri cani si sono sentiti male...

Io spero che nessuno si stia divertendo a mettere veleni in giro tipo lumachicida o altro perchè altamenti velenosi."

E' questo quello che scrive.

Fate attenzione, quindi a dove portate a passeggiare i vostri cani, nella speranza che qualcuno si prenda la responsabilità di quello che sta succedendo e che non accadano più fatti simili.