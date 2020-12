Nuovi parcheggi in via Duca Degli Abruzzi. La decisione del consiglio comunale

Con una dichiarazione di pubblica utilità nel corso del Consiglio comunale, riunitosi questa mattina in videoconferenza, è stata deliberata la realizzazione di un nuovo parcheggio che andrà a servizio di via Duca degli Abruzzi.

“Quella deliberato dal nostro Consiglio comunale è un intervento che andrà a tutto vantaggio dei cittadini e della funzione commerciale di via Duca degli Abruzzi – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – oltre a essere di buon auspicio per una pronta e prossima ripresa di tutte le attività commerciali e artigianali che insistono su quell’area e penalizzate dalle limitazioni causate dal coronavirus”.