San Salvo e i suoi Carabinieri finiscono sulla pagina Facebook dell'Arma

Sulla pagina nazionale di Facebook dei Carabinieri è stata pubblicata l'immagine del Comune di San Salvo.

"Questa fotografia è una opportuna occasione per formulare i migliori auguri di buon anno a tutte le Forze dell'Ordine, e in questa circostanza in particolare ai Carabinieri, per l'attività svolta ogni giorno a servizio dei miei concittadini". A dichiararlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca.