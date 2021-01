Anno scolastico 2021/2022, partono le iscrizioni

Da oggi fino al 25 gennaio 2021 è possibile registrarsi online per effettuare l’iscrizione all’anno scolastico 2021/2022 per le scuole di ogni ordine e grado. Solo per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia il modello d’iscrizione è ancora cartaceo e ci si può rivolgere alle segreterie delle scuole. Le iscrizioni on line riguardano le alunne e gli alunni e le studentesse e gli studenti delle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado, sono obbligatorie per le scuole statali e facoltative per le scuole paritarie.

Potete accedere da qui al portale dedicato: www.istruzione.it/iscrizionionline

Per accedere al Servizio è necessario essere Registrato. La registrazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Se si è provvisti di un'identità digitale SPID non si deve fare la registrazione e si può accedere al servizio fino il 25 gennaio 2021.

Troverete anche una guida dettagliata e un assistente virtuale che vi guiderà nella compilazione della domanda.