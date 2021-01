Generosita':work in progress

Al termine delle festivita' natalizie non possiamo non ricordare i tanti doni ai poveri da parte di persone,negozi o associazioni,che attraverso la Caritas dimostrano tutta la loro generosita',come il gruppo dei tifosi "Ultras" della Nuova Guardia,che seguono i colori bianco azzurri del San Salvo che hanno regalato un'importante quantita' di alimenti per le famiglie bisognose,il caseificio "Tre Monti" che ha donato mozzarelle di qualita' ed in quantita' e alcune famiglie unite da Luigi Maione che gia' negli anni scorsi hanno cucinato per i carcerati ed i terremotati e che all'inizio dell'anno hanno Donato oltre 100 pasti completi.Il grazie e' pure per tutte le famiglie che hanno Donato giocattoli e altri beni per allietare le case di chi si trova in difficoltà ma anche per tutti i volontari che tanto si adoperano nella solidarieta'.