"Coccole filate", l'iniziativa della Pro Loco di Cupello per i nuovi nati del 2021

La Pro-Loco di Cupello, in un momento storico tutt'altro che facile come quello che stiamo vivendo tutti, avvia il 2021 all'insegna della Speranza lanciando l'iniziativa "Coccole filate – soffici passi sulla trama di un Sogno”.

Mentre le attuali prescrizioni anti-Covid impongono passaggi intermittenti tra zone gialle, arancioni e rosse, noi abbiamo deciso di iniziare l’anno pensando a tonalità diverse come il Rosa e il Celeste. Ci riferiamo ai colori con cui si celebra l’arrivo di nuove vite e ai colori dei filati scelti dalle nostre volontarie che hanno deciso di dedicare il loro tempo, restando a casa, oltre che la loro maestría con i ferri per realizzare per i nascituri di questo 2021. Un filo che unirà generazioni di nonne a una nuova generazione che vedrá la luce in questo che, speriamo, potrà essere l’anno della sconfitta di una pandemia. Un filo che unisce e che si intesse con altri creando una di relazioni che ci mettono, a nostra volta, in relazione gli uni gli altri rendendoci un’unica Famiglia. Siamo tutti parte di un che si avvera sia per le famiglie che si arricchiscono di nuova vita, sia per tutti noi che ci rendiamo parte, nel nostro piccolo, di piccoli ma significativi momenti preziosi per la nostra Comunità.

Le scarpine realizzate dalle nostre nonne volontarie sono state messe a disposizione dell’Ufficio Anagrafe del nostro Comune che provvederà a farne dono ai papà al momento della registrazione della nascita.

Buon anno, buona vita, buona rinascita a tutti!!!