Controlli nelle stazioni e sui treni, il bilancio della Polfer

Anche l’anno appena trascorso ha visto il Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo di Ancona svolgere la propria attività istituzionale all’interno delle stazioni e sui treni, per garantire sia la sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori che il rispetto delle misure volte a garantire il contenimento della pandemia da Covid-19.

Nel corso del 2020 sono state impiegate 11.831 pattuglie in stazione e 1.727 a bordo di oltre 3.700 treni (con una media di oltre 300 treni al mese) ed elevate oltre 300 contravvenzioni.

Sono state inoltre tratte in arresto 26 persone (oltre il 30% in più rispetto all’anno precedente), 266 quelle denunciate in stato di libertà e 35 i soggetti raggiunti da altrettanti provvedimenti di allontanamento temporaneo dalle stazioni (il cosiddetto “mini daspo").

In particolare, fra gli arrestati 2 sono risultati ricercati dall’Autorità Giudiziaria italiana, uno da quella elvetica mentre 2 erano evasi dagli arresti domiciliari.