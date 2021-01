Il progetto di Giuseppe Mastromatteo e gli Artisti del Vastese per "Un mondo migliore"

E' online il video di Giuseppe Mastromatteo e gli artisti del vastese. Un progetto profondo con musica, poesia e immagini per sperare in un mondo migliore, coltivando la bellezza e la gentilezza.

Nel video, Nicoletta Flocco, declama una poesia, 'Volare per la prima volta' di Simone Di Minni mentre meravigliose immagini della rinascita della natura si susseguono sullo schermo. In seguito le voci di Chiara Muratori, Gabriella Bellano, Giuseppe Fragasso, Costanza Caruso, Gaia Cattaneo, Lorenza Carmen Battista, Michael Zappitelli, Mario Conti, Caterina Mancini, Andrea Di Petta, Marta Bronzo, Giuseppe Mastromatteo e Riccardo Crisante accompagnate dai musicisti, cantano il testo di Vasco Rossi, "un mondo migliore", rielaborato e arrangiato nella musica da Mastromatteo.

Sullo schermo ora non ci sono più le immagini idilliache e pacifiche della natura che vive, nasce e da gioia e luce ma viene mostrata la crudeltà umana, le tragedie che hanno segnato la storia e l'attualità, i problemi legati all'inquinamento, al razzismo, alle guerre. E i volti delle persone innocenti, uomini e donne diversi ma che condividono tutti la propria umanità e dignità di esseri umani che provano a fare qualcosa per cambiare in meglio il mondo in cui viviamo. Semplici cittadini che anche con un piccolo gesto riescono a fare grandi cose per se stessi e gli altri.

Un video che apre molte riflessioni e che porta con commozione a interrogarsi sulle grandi capacità e possibilità dell'animo umano.

Archi: Gaia Corso, Pietro Fortunato Legni: Michele Mariani, Gerardo Cipolla, Ivan Di Donato Ottoni: Luigi Mariani, Mattia Gianfelice, Giuseppe Mastromatteo Handpan: Andrea Di Petta Musica Elettronica: Irene Fortunato Basso, Chitarra, Pianoforte, Percussioni, Sintetizzatori: Giuseppe Mastromatteo Montaggio Audio e Video: Giuseppe Mastromatteo.