Il tricolore compie 224 anni, il messaggio del sindaco Magnacca

Ieri, 7 gennaio, in occasione del 224esimo anniversario della nascita del nostro tricolore, il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca ha voluto ricordare l'importanza della bandiera con queste parole:

Oggi è una giornata di festa per tutta l’Italia, giornata istituita per ricordare la nascita della bandiera nazionale composta dai colori verde, bianco e rosso. Si racconta che sia stato scelto il verde per ricordare i nostri prati, il bianco per ricordare le nevi perenni e il rosso per il sangue versato nelle guerre, per una bandiera che ha attraversato già due secoli di storia.

Dobbiamo aver rispetto per il nostro Tricolore perché è il simbolo della Repubblica italiana, come ci ricorda l’art. 12 della Costituzione.

Amare i colori della nostra bandiera vuol dire difendere i suoi valori di libertà e di democrazia.

Viva il Tricolore.