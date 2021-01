Ecco i percorsi ciclistici nel cuore d'Abruzzo. Quattordici itinerari turistici per un progetto che unisce 27 comuni della Regione

Un bellissimo esempio di rete, di valorizzazione del territorio di visione condivisa, nel progetto attuato da 27 Comuni d’Abruzzo, insieme ai parchi nazionali e regionali con Fondazione Symbola, e in collaborazione con Federciclismo, Bike for Fun e la società Helios di Bolzano, uniti insieme per proporre 14 itinerari cicloturistici, mille chilometri mappati e accessibili per più livelli di preparazione per oltre 1000 km di percorsi cicloturistici.

Sulla piattaforma KOMOOT c’è la rete digitalizzata consultabile e navigabile gratuitamente.

Percorsi modulari accessibili a diversi livelli di preparazione, principalmente su strade secondarie e poco trafficate, tutti mappati con informazioni precise su estensione, profilo altimetrico, grado di difficoltà e attrazioni lungo la via.